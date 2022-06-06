Bakan Yardımcısı Pakdil: Beklentimiz hububat üretiminde artış

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 7'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde toplandı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı ve yurt genelinden 366 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul'da 2022- 2026 arasında görev yapacak yeni yönetim, denetim ve istişare kurulları seçilecek. Programa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, bakanlığın sektöre ilişkin çalışmalarını ve beklentileri anlattı.

'HUBUBAT ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Ekmekte yaşanan israfın azaldığına dikkat çeken Pakdil, bunun daha da azalmasını gerektiğini belirterek, toplumun üzerine düşen görevler olduğunu aktardı. Pakdil, bakanlık olarak yapılan faaliyetleri gözden geçirdiklerini belirterek, "İnşallah, 'daha iyi hizmeti, daha iyi emeği nasıl veririz', bunun çabası içerisindeyiz. İstiyoruz ki çalışanlarımız daha az mesai yapsın ofislerinde, daha çok sahada olsun, çiftçimiz ile daha çok beraber olsun. Dijitalleşmeyi bu açıdan da çok önemsiyoruz. Üretimi planlamak, bunun için de bu teknolojiye ihtiyacımız var. Üretimi planlarken 'stratejik ürünler' dediğimiz yağ, şeker, et, yumurta bunları kendi imkanlarımızla, kendi arazimizde öncelikli olarak üreteceğiz, insanımızın ihtiyacını karşılayacağız. Başka üretimleri de yapmak söz konusu olacak. Sadece kendi insanımıza değil, dünyanın farklı yerlerindeki insanlara da üretim yapma görevimiz olacak. Destekleme noktasında çalışmalarımız var. Burada da hem işlemlerin hem de desteklerin sadeleştirilmesi için bir gayret içinde olacağız. Fark ödemesi olarak bildiğimiz sistemi daha da yaygınlaştırma uygulamasında olacağız. Un sektörü bizim önemli sektörlerimizden biri. Genelde tarımda, gıdada ihracatçı ülke durumundayız. Un ve mamulleri yaklaşık 750 milyon dolar kazancımız olan bir alan. Bu yıl da öngördüğümüz buğday üretimimiz 9,5 milyon ton. Bu geçen yıla göre yüzde 10,5 bir ilave artış. Genel hububat üretiminde de artışı bekliyoruz. Yağışımız geçen yıla göre daha yüksek ama uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında maalesef bir miktar eksiğimiz var" diye konuştu.

'DESTEKLEME OLMASAYDI ZORLUK ÇEKECEKTİK'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, gelecek 4 yılın planlamasını bugün yapacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kuruluşumuzun üzerinden geçen çeyrek asırda, federasyonumuz hep ilkler ile anılmıştır. Yenilikçi bakış açısı ile sektörümüze kalite ve hijyen getirdik. Fırıncı esnafımızın ayakta kalabilmesi için mutlaka kazanması gerekmekte. Sektörümüzün sorunlarının çözümü noktasında gerek bakanlarımız ile gerek bürokratlarımız ile sürekli diyalog halinde olduk. Mayıs ayında desteklemenin son bulması ile sıkıntılı bir süreç yaşıyorduk. Haziran ayında da desteklerin devam edecek olması bizim esnafımıza, vatandaşımıza nefes aldıracak. Destekleme olmasaydı hem tüketiciye kendimizi anlatmada zorluk çekecektik. 280 liraya aldığımız un fiyatı 500 lira olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı. İnşallah TMO'nun desteklemesi ile hem tüketicimiz mağdur olmayacak hem de fırıncı esnafımız mağdur olmayacak." (DHA)