Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal medyayı yerli platformlarımız ile daha güçlü inşa edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'da gerçekleşen protestoları ve sosyal medya platformlarına yansımalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Fransa'nın yeni bir yasal düzenleme için çalışmalara başladığını belirten Sayan, şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın alacağı yeni karar ile kamu düzenini tehdit eden dijital içerikler 2 saat içinde kaldırılabilecek. Söz konusu ABD ya da Avrupa ülkeleri olduğunda sosyal medya platformlarının gerekli tedbirleri almak için ciddi bir hassasiyet gösterdiğini, hatta tabir yerindeyse birbirleri ile yarıştıklarını görüyoruz. Biz ilk günden itibaren aynı şeyi savunuyor ve talep ediyoruz. Kurallarına uyduğunuz ülkelere sunduğunuz temiz sosyal medya içeriklerini başta kendi vatandaşlarımız, sonrasında ise tüm dünya ülkeleri için istiyoruz. Sağlayıcıların çifte standartlı politikaları, tüm dünya için ortak bir sorun. Bu tür sorunlar, yerli platformlarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Kendi kanatları ile uçmayanlar gidecekleri yönü seçemezler. Bu bakış açısıyla kendi platformlarımız ile kendi yolumuzu çizmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temiz bir sosyal medyayı yerli platformlarımız ile daha güçlü inşa edeceğiz."