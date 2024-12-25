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  • Bakan Yardımcısı Varank: Türkiye, çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor
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Bakan Yardımcısı Varank: Türkiye, çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 'Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.' dedi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Varank: Türkiye, çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor
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Varank, İLBANK'ta düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 2. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) sonuçlarının değerlendirileceğini söyledi.

Fatma Varank, "Türkiye'nin bu süreçteki pozisyonu ve katkılarını ele alacağız. Bakü İklim Birliği Paktı ile iklim finansmanı, karbon fiyatlandırma, iklim değişikliğine uyum ve sera gazı azaltım konularında önemli adımlar atılmıştır." ifadesini kullandı.

COP29'da alınan kararlar arasında en dikkat çekici olanının, yeni iklim finansmanı hedefi olduğunu vurgulayan Varank, "Gelişmiş ülkelerin kamu kaynaklarından sağlanacak 300 milyar dolar ve diğer aktörlerden yönlendirilmesi öngörülen toplam 1,3 trilyon dolarlık finansman, küresel iklim finansmanı mimarisinde köklü bir değişimi temsil etmektedir." bilgisini paylaştı.

- "TÜRKİYE, ÇALIŞMALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye'nin, COP29'da Birleşmiş Milletler'e iki önemli belge sunduğunu belirten Varank, ilk belgenin Paris Anlaşması'nın şeffaflık ilkesine uygun olarak hazırlanan ve örnek teşkil eden "İki Yıllık Şeffaflık Raporu", ikinci belgenin ise Türkiye'nin 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne ulaşmasını amaçlayan "Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi" olduğunu aktardı.

Varank, "Bu strateji, 18 sektörde 89 hedef içeriyor ve ülkemizin iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, karbon fiyatlandırma süreçleri, yeşil taksonomi çalışmaları ve 2024 yılı başında uygulamaya konulan "Azaltım ve Uyum Stratejisi ile Eylem Planlarının" izlenmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Varank, iklim değişikliği ile mücadele çabalarına katkı sağlayan tüm kurul üyelerine teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Varank, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor." diye konuştu.

Varank'ın konuşmasının ardından toplantıda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı (COP29) sunumu ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Ulusal Yeşil Taksonomi ile Karbon Fiyatlandırma süreçleri bilgilendirme sunumları, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejisi ve Eylem Planlarının izlenmesine ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.

  • Fatma Varank
  • İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu
  • iklim değişikliği

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