Bakan Yerlikaya: 15 Temmuz, ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, hüznü ve sevinci aynı anda yaşadıklarını belirterek, "15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde bir taraftan zaferimizin sevincini yaşıyor, bir taraftan ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin hüznünü taşıyoruz" dedi.

"FETÖ'CÜ HAİNLER İRADEMİZE, İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZE KASTETTİLER"



Türk halkının üstün gayretiyle hainlerin amacına ulaşamadığını söyleyen Yerlikaya, "15 Temmuz'da eşi benzeri görmemiş bir ihanetle sarsıldık. Askerimizin tertemiz üniformasını kirleten o FETÖ'cü hainler irademize, istiklal ve istikbalimize kastettiler. Vatanımızı işgale yeltendiler. Sıkılmış yumruklarından başka silahı olmayan masum sivillerimizi ağır silahlarla taradılar. Hiçbir kutsalı, hiçbir değeri, ahlakı olmayan o hainler, Ekmeğini yedikleri milletine ihanet ettiler. Milletimiz bunlara boyun eğmedi. Başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi. 21. yüzyılda; destanlar çağının bittiği sanılan bir zamanda, tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz yazdı" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ İKİNCİ KURTULUŞ ZAFERİMİZ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"



Vatan uğruna vefat edenlerin asla unutulmayacağını dile getiren Yerlikaya, "15 Temmuz; ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz'da, İhanetin de direnişin de merkez üssü Başkent'imizdi. Ankara'da başlayan bu direniş, Buradaki inanç, Türkiye'ye dalga dalga yayıldı. Ankara genelinde; 56 kardeşimiz vatan için Hakk'a yürüdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde 13 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Onlar; canlarından aziz bildikleri vatana can verdiler. İsimleri tarihe altın harflerle geçti. Adları sonsuza kadar şanlı bayrağımızla birlikte anılacak" diye konuştu.

"HANGİ KILIĞA GİRERLERSE GİRSİNLER İZLERİNİ SÜRÜYORUZ"



Teröre karşı azimli mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Yerlikaya, "15 Temmuz'da bir kez daha anladık ki; Çanakkale ruhu yaşamaktadır. Kardeşliğimiz diri, dipdiri ayaktadır. Türkiye Yüzyılı'na işte bu kardeşlik duygusu hayat vermiş, bu ruh, Türkiye Yüzyılı'nın hem kilit taşı, hem temel taşı olmuştur. Bu ruhu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'nin geleceği de bu ruhtur. Hepimizin istikbali bu ruha emanettir. Bu destanı yazanları, Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarını sonsuza dek yaşatacağız. FETÖ'cü vatansız hainleri de unutmayacağız. Onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, hangi kılığa girerlerse girsinler izlerini sürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.