Bakan Yerlikaya: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
*16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ!*
*Diyarbakır* ve *Bingöl* İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen *Narko-Terör* operasyonlarında
✔️ 16.089.228 kök kenevir bitkisi,
✔️ 395.000 kök skank bitkisi,
✔️73 kg toz esrar ele geçirildi.
✔️ 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bölücü terör örgütünün 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.
*Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!*
Jandarmamızı yürekten kutluyorum.
16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2023
Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında
✔️ 1️⃣6️⃣.0️⃣8️⃣9️⃣.2️⃣2️⃣8️⃣ kök kenevir bitkisi,
✔️ 3️⃣9️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kök skank bitkisi,
✔️7️⃣3️⃣ kg toz esrar ele... pic.twitter.com/oQQLvPfPPv