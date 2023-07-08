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Bakan Yerlikaya: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

*16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ!*

*Diyarbakır* ve *Bingöl* İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen *Narko-Terör* operasyonlarında

✔️ 16.089.228 kök kenevir bitkisi,

✔️ 395.000 kök skank bitkisi,

✔️73 kg toz esrar ele geçirildi.

✔️ 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bölücü terör örgütünün 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

*Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!*

Jandarmamızı yürekten kutluyorum.

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