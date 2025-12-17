İSTANBUL 14°C / 4°C
Güncel

Bakan Yerlikaya: 273 organize suç çetesini çökerttik

81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 'Devletimize meydan okuma cüreti gösteren organize suç örgütlerinin anbean peşlerindeniz.' diyerek, bu yıl toplam 273 organize suç çetesinin çökertildiğini, 129 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 273 organize suç çetesini çökerttik
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Terör uzantılarına müsamaha göstermiyoruz.

Terörsüz Türkiye ufkunu koruyoruz.

Devletimize meydan okuma cüreti gösteren organize suç örgütlerinin anbean peşlerindeniz. Ta ki tüm izlerini silene kadar.

Toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. 129 milyar liralık mal varlığına el koyduk.

Bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı %43 azaldı, o kasklarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz, Allah'ın izniyle yakalamaya da devam edeceğiz

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir.

108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TRAFİK KAZALARI

Denetlenen araç sayısını 89 milyona çıkardık.

Hedefimiz, 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını %50 azaltmak, 2050'de ise 0 can kaybı hedefine ulaşmaktır.

Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru kamu düzenin tali değil ayrılmaz bir parçasıdır.

