Organize suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya 1 yıllık bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında: Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.

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