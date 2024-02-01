Organize suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya 1 yıllık bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında: Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.Ayrıntılar geliyor...
1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024
❌ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE yönelik düzenlenen "KAFES" Operasyonları kapsamında;
1️⃣1️⃣'i Uluslararası,
1️⃣4️⃣'ü Ulusal,
5️⃣6️⃣'sı Bölgesel ve
3️⃣3️⃣9️⃣'u Yerel olmak üzere toplam
4️⃣2️⃣0️⃣ Organize Suç Çetesi çökertildi.
Aziz Milletimizin... pic.twitter.com/jpe11xcQgG