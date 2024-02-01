İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3661
  • EURO
    32,8844
  • ALTIN
    1996.97
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Organize suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya 1 yıllık bilançoyu açıkladı
Güncel

Organize suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya 1 yıllık bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında: Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.

1 Şubat 2024 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
Organize suç örgütlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya 1 yıllık bilançoyu açıkladı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında: Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.

Ayrıntılar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.