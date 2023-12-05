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Bakan Yerlikaya, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'Bundan tam 89 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanındı; Gazi Meclis'imize kadın eli değdi. Hayatın her alanında yan yana olduğumuz tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun' ifadelerine yer verdi.

5 Aralık 2023 Salı 17:32 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " "Dünyada hiçbir milletin kadını, 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim' diyemez..." Bundan tam 89 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanındı; Gazi Meclis'imize kadın eli değdi. Hayatın her alanında yan yana olduğumuz tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

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