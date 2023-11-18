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Bakan Yerlikaya, AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

IHA18 Kasım 2023 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığa bağlı AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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