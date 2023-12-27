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Bakan Yerlikaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını kutladı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 21:14 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını kutladı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin kalesi başkentimiz Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlu olsun."

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