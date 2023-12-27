Bakan Yerlikaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını kutladı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin kalesi başkentimiz Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlu olsun."