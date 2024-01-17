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Bakan Yerlikaya başkanlığında ''Güvenlik Toplantısı'' düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya başkanlığında ''Güvenlik Toplantısı'' düzenlendi
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Bakan Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimizin 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdik, 2024 yılı hedeflerimizi ortaya koyduk. Ülkemizin huzur ve güvenliği için teröristlerin nefeslerini keseceğiz. Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit vermeyeceğiz. Odak noktamız, suçları önleyici tedbirleri artırmak, suç ve suçlularla amansız bir şekilde mücadele etmektir. İçişleri ailesi olarak durmadan, duraksamadan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 81 ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları katıldı.

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