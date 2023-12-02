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Bakan Yerlikaya: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Milletimizin yanındadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de katıldığı AFAD değerlendirme toplantısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Milletimizin yanındadır' ifadelerine yer verdi.

2 Aralık 2023 Cumartesi 04:43 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Milletimizin yanındadır
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kendi başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları vurguladı:

"Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Valimiz, AFAD Başkanı'mız, DKK Karadeniz Bölge Komutanı'mız, Sahil Güvenlik Komutanı'mız, ilgili birim yöneticilerimizle hem arama kurtarma hem de zarar tespit çalışmalarımız ve ödemelerle ilgili değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik."

"DEVLETİMİZ TÜM KURUM VE KURULUŞLARIYLA MİLLETİMİZİN YANINDADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısının sonunda sosyal medya X hesabından bir paylaşımda daha bulundu.

Bakan Yerlikaya, geçen hafta Ereğli'ye yeniden geleceğinin sözünü verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Karadeniz Ereğli'de selden etkilenen esnaflarımıza, hemşehrilerimize geçtiğimiz hafta söz vermiştim; tekrar ziyaretinize geleceğim diye. Hamdolsun, bugün esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Her zaman ifade ettiğim gibi, Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Milletimizin yanındadır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve insanlığı korusun."

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