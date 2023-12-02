Bakan Yerlikaya: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Milletimizin yanındadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kendi başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları vurguladı:

"Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Valimiz, AFAD Başkanı'mız, DKK Karadeniz Bölge Komutanı'mız, Sahil Güvenlik Komutanı'mız, ilgili birim yöneticilerimizle hem arama kurtarma hem de zarar tespit çalışmalarımız ve ödemelerle ilgili değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik."

Karadeniz #Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Valimiz, AFAD Başkanımız, DKK Karadeniz Bölge Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ile hem arama kurtarma hem de zarar tespit çalışmalarımız ve ödemelerle ilgili Değerlendirme Toplantımızı... pic.twitter.com/dwGJbJQu40 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023

"DEVLETİMİZ TÜM KURUM VE KURULUŞLARIYLA MİLLETİMİZİN YANINDADIR"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısının sonunda sosyal medya X hesabından bir paylaşımda daha bulundu.

Bakan Yerlikaya, geçen hafta Ereğli'ye yeniden geleceğinin sözünü verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Karadeniz Ereğli'de selden etkilenen esnaflarımıza, hemşehrilerimize geçtiğimiz hafta söz vermiştim; tekrar ziyaretinize geleceğim diye. Hamdolsun, bugün esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Her zaman ifade ettiğim gibi, Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla Milletimizin yanındadır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve insanlığı korusun."

