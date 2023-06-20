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  • 1.2 milyar TL'lik dev operasyon! 120 şüpheli yakalandı
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1.2 milyar TL'lik dev operasyon! 120 şüpheli yakalandı

Emniyetin suç örgütlerine operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayanlara operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya,'4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi. 120 şüpheli şahıs yakalandı.' ifadelerini kullandı.

20 Haziran 2023 Salı 12:45 - Güncelleme:
1.2 milyar TL'lik dev operasyon! 120 şüpheli yakalandı
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Bakan Yerlikaya, '4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi. 120 şüpheli şahıs yakalandı.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.

4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 120 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

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