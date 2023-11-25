İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen olumsuz hava koşullarına karşı, 81 ilde İl AFAD Merkezlerinin, ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) grupları ile teyakkuz haline geçirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:
"81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."
��️ 26 Kasım Pazar günü (Yarın); @meteoroloji_twi ve @AFADBaskanlik ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2023
�� 4️⃣4️⃣ ilimiz için Turuncu,
�� 2️⃣0️⃣ ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.
8️⃣1️⃣ ilimizde İl AFAD... pic.twitter.com/1meLojhJDD