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Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, son 4 gün içinde de 8 hesap hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

14 Kasım 2023 Salı 17:20 - Güncelleme:
Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden halkı ayrıştıranlara, dini, milli ve manevi değerler ile devlet büyüklerine hakaret edenlere göz yummadıklarını ve yummayacaklarını vurguladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacaklarını belirten Yerlikaya, "Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı." bilgisini verdi.

Yerlikaya, ayrıca sosyal medya platformu "X" üzerinden, son bir ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan, 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığının tespit edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Paylaşım yapan hesapların yüzde 27,86'sının, bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41'inin (587 milyon 348 bin 206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz."

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