29 Eylül 2025 Pazartesi
İLETİŞİM VE KÜNYE

  Haberler
  Güncel
  • Bakan Yerlikaya duyurdu! Suriyelilerin geri dönüşü hızlandı
Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu! Suriyelilerin geri dönüşü hızlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası 509 bin 387 Suriyelinin daha ülkelerine gönüllü olarak döndüğünü açıkladı. 2016'dan bu yana dönenlerin toplam sayısı 1 milyon 249 bini geçti.

29 Eylül 2025 Pazartesi 13:08
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suriyelilerin geri dönüşü hızlandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyelilerin yanında olduğunu belirtti.

509 BİN 387 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜŞ YAPTI

Suriye'deki gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını vurgulayan Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi.

Yerlikaya, 2016 yılından bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısının ise 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını kaydetti.

"BU MODEL DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL ETTİ"

Türkiye'nin göç yönetimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla yürüttüğünü ve bu modelin dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz.

  • Suriyeli göçmenler
  • İçişleri Bakanı
  • Ülkelerine dönüş
  • Suriyeliler
  • Göçmenler
  • Geri Dönüş

