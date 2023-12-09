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Bakan Yerlikaya, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
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Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 29. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılmak için kente gelen Bakan Yerlikaya, beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çiftçi ile bir süre görüşen Yerlikaya, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyarette bulundu.

Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından Yerlikaya, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü'nün de eşlik ettiği ziyaretler sonrası Bakan Yerlikaya, bir otelde basına kapalı düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

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