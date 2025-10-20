Bakan Yerlikaya: Hiç kimse polisimize, ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Yerlikaya, bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, bu toplantıları, çocuklara huzurlu yarınlar bırakmak için atılan adımları değerlendirmek ve kararlılıklarını bir kez daha ilan etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında aynı aşkla, şevkle ve hizmet azmiyle yürüdüklerini belirten Yerlikaya, "Bu yolun vizyonu; 'Türkiye Yüzyılı', hedefi ise 'Büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bu hedefe giden yolun tamamlayıcısı 'Terörsüz Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" gibi tarihi ve milli bir süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve millet ile birlikte yürüttüklerini kaydeden Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye"nin, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demek olduğunu vurguladı.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SADECE BİR GÜVENLİK PROJESİ DEĞİL, BİR MEDENİYET HEDEFİDİR"

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Terörsüz Türkiye' milli iradenin kayıtsız şartsız hakimiyetidir, silahların değil, sözün konuştuğu, üreten, istihdam sağlayan, bölgesel kalkınmayı gerçekleştiren bir Türkiye'dir, ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin devamıdır. Türk, Kürt, her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demektir. Bu çerçevede 'Terörsüz Türkiye' sadece bir güvenlik projesi değil, huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir, bir medeniyet hedefidir. Çocuklarımızın korkusuz büyüdüğü, şehirlerimizin canlandığı, dağların, vadilerin, sokakların barışın sesiyle dolduğu, hiçbir gencimizin terör örgütlerinin ağına düşmediği, demokrasinin ve hukukun güç kazandığı, uluslararası alanda güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye'nin adıdır."

"'TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜRKEN PROVOKASYONLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Terörün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda herkesin diline, söylemine, tutum ve davranışına dikkat etmesi zaruridir ancak görüyoruz ki böylesine büyük bir hedefe doğru ilerlerken bu süreci saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor. 'Terörsüz Türkiye' bir 'milli mücadele' sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur. Açıkça ifade etmek isterim, devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı, siyaset değildir, bir provokasyondur. Hiç kimse; gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez, buna müsaade etmeyiz. Bu söylemi lanetliyorum. Polislerimiz, aziz milletimizin evlatlarıdır, kahramanlarımızdır, 'Kara Vatan'da, 'Mavi Vatan'da, 'Siber Vatan'da huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır."

"Siyasi fikir ifade etmekle, devletimizin niteliklerine, kurucu iradesine, milletimizin değerlerine yönelik saldırgan, hakaretamiz söylem ve eylemler, aynı şey değildir. Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve 'Terörsüz Türkiye'ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür. Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmedir, huzur ve güvenliğin tesisidir, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Provokasyonla yönlendirilen, fanatizme götüren söylemler milletimizin iradesine ihanettir. 'Türkiye Yüzyılı'na yürürken provokasyonlara teslim olmayacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte çalışacağız, Allah'ın izniyle birlikte kazanacağız" ifadesini kullanan Yerlikaya, milletin sağduyusunun, tarih bilincinin ve kardeşlik mayasının her türlü fitneyi boşa çıkaracağını kaydetti.

"DEVLETİMİZİN KARARLILIĞIYLA, TERÖR BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN TAMAMEN SİLİNECEKTİR"

Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" hedefi ile bu topraklarda gözyaşının değil, umudun yeşereceği, kalkınmanın hakim olduğu bir geleceğin hep birlikte inşa edileceğini vurgulayarak, "Milletimizin cesaretiyle, devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz, inancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ile ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir. Evelallah bu irade oldukça, bu kardeşlik yükseldikçe, hiçbir güç milletimizin önünde duramaz, duramayacaktır. Bin yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolu, ebediyen birlikte yürüyeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz Türk, Kürt, biriz, beraberiz ve birlikte Türkiye'yiz." diye konuştu.

Toplantıya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

