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Bakan Yerlikaya ilgili birimlerce devam ettirilen operasyonları değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerce devam eden operasyonları değerlendirdiklerini toplantı hakkında paylaşımda bulundu.

28 Kasım 2023 Salı 01:25 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya ilgili birimlerce devam ettirilen operasyonları değerlendirdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya yapılan toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik."

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