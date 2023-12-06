İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9377
  • EURO
    31,2797
  • ALTIN
    1883.59
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı
Güncel

Bakan Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan “Kafes-16” Operasyonu'yla yakalandığını açıkladı.

6 Aralık 2023 Çarşamba 08:10 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "Kafes -16" Operasyonu'yla yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiçbirine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Silahlı Yaralama' ve 'Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma' suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Shaun Monaghan'ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih'te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.