Bakan Yerlikaya: İskenderun Körfezi'nde Liberya bandıralı gemide 51 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gr kokain ele geçirildi.
NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 5⃣1⃣ Kilo 7⃣5⃣0⃣ Gr Kokain ele geçirildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 2⃣6⃣ şüpheli şahsın... pic.twitter.com/A1QXnrSqV8