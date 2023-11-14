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  • Bakan Yerlikaya: İskenderun Körfezi'nde Liberya bandıralı gemide 51 kg kokain ele geçirildi
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Bakan Yerlikaya: İskenderun Körfezi'nde Liberya bandıralı gemide 51 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gr kokain ele geçirildi.

14 Kasım 2023 Salı 08:34 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: İskenderun Körfezi'nde Liberya bandıralı gemide 51 kg kokain ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gr kokain ele geçirildi.

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