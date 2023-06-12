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Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aydır devam eden takip sonucu operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda, araçtan araca nakledildiği sırada Silivri'de 227, Başakşehir'de 303 olmak üzere toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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