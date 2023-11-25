Bakan Yerlikaya: Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddete karşı durmak ve tavır almak, aynı zamanda kadınların hukukunu ve onurunu koruma mücadelesidir. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.