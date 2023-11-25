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Güncel

Bakan Yerlikaya: Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız
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Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddete karşı durmak ve tavır almak, aynı zamanda kadınların hukukunu ve onurunu koruma mücadelesidir. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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