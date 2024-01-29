Bakan Yerlikaya: Kilise saldırısıyla ilgili 47 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Kiliseye saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Menfur saldırı sonrası emniyetimiz kapsamlı bir çalışma başlattı. 30 ayrı adrese baskın düzenlendi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı her iki kişi de yakalandı. Her ikisi de yabancı uyruklu. DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz.

Şunun altını çizmek istiyorum değerli basım mensupları medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz farklı dinlere mezheplere Asırlardır ev sahipliği yapmaktadır yapmaya da devam edecektir.

Biz Türkiye'nin huzuru diyoruz ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara teröristlere ve onların işbirlikçilerine ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Hayatını kaybeden vatandaşımıza ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum ve son olarak başta bölücü tören örgütü olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz.

