İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1073
  • EURO
    32,8861
  • ALTIN
    1982.07
  • BIST100
    8044.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya Mersin'deki feci kazanın görüntülerini paylaştı: Bütün sürücülerimize sesleniyorum
Güncel

Bakan Yerlikaya Mersin'deki feci kazanın görüntülerini paylaştı: Bütün sürücülerimize sesleniyorum

Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya sürücülere 'trafik kurallarına uyun' çağrısında bulundu.

AA16 Ocak 2024 Salı 08:14 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Mersin'deki feci kazanın görüntülerini paylaştı: Bütün sürücülerimize sesleniyorum
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabildiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Mersin'de katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.