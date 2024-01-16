Bakan Yerlikaya Mersin'deki feci kazanın görüntülerini paylaştı: Bütün sürücülerimize sesleniyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabildiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.
Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.... pic.twitter.com/mg9D9QEBV4