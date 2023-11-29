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  • Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-9” operasyonlarında 37 şüpheli şahıs yakalandı
Güncel

Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-9” operasyonlarında 37 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İHA29 Kasım 2023 Çarşamba 08:19 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-9” operasyonlarında 37 şüpheli şahıs yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonlarında toplam 37şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı. Bu şahısların; vatandaşlarla oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'Araç Sigortası yapmak vaadiyle' irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir. Operasyonda tabancalara, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

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