28 Ekim 2025 Salı
Güncel

Bakan Yerlikaya Sındırgı'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

28 Ekim 2025 Salı 15:32
Bakan Yerlikaya Sındırgı'da incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamadan sonra, depremde evi ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, yapılacak incelemeler sonucunda ağır hasarlı konut tespit edilmesi durumunda vatandaşların talebine göre konteyner ya da kira yardımı yapılacağını söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarını da inceleyen Yerlikaya, depremden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yerlikaya'ya Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile AFAD Başkanı Hamza Pehlivan eşlik etti.

