İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5707
  • EURO
    32,921
  • ALTIN
    1992.3
  • BIST100
    8793.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya teşekkür etti: 6 Şubat'ta dünyanın dört bir yanından ekipler ülkemize geldi
Güncel

Bakan Yerlikaya teşekkür etti: 6 Şubat'ta dünyanın dört bir yanından ekipler ülkemize geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gece gündüz demeden, 'bir can daha kurtarabilir miyim' düşüncesiyle canla başla çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. Yerlikaya, dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.

AA6 Şubat 2024 Salı 10:32 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya teşekkür etti: 6 Şubat'ta dünyanın dört bir yanından ekipler ülkemize geldi
ABONE OL

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce canın kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma ekipleri için hazırlanan kısa filmi paylaştı.

6 Şubat 2023, saat 04.17'de meydana gelen asrın felaketinden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve "uluslararası acil yardım çağrısını" kapsayan 4. seviye acil durumun ilan edildiğini anımsatan Yerlikaya, dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gelen her ekip, kahraman arama kurtarma ekiplerimizle birlikte omuz omuza verdi; enkaz altından bir can kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Kurtarılan her can, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu... Tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de umutlandırıyordu.

Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca, 'bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz. İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin asrın felaketinin nasıl asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan filmde, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, Bakan Yerlikaya'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan çalışmalara ilişkin konuşmaları yer aldı.

  • deprem kurtarma
  • arama kurtarma
  • Türkiye yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.