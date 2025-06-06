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Bakan Yerlikaya: Trafik kuralları yaşatır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere uyarılarda bulunarak, 'Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli.' dedi.

AA6 Haziran 2025 Cuma 07:26 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Trafik kuralları yaşatır
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Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere, bütün vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Gazze ve Filistin'deki Müslümanların bayramını da kutlayan Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-"TRAFİK KURALLARI YAŞATIR"

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz."

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