Bakan Yerlikaya: Tütün mamulleri kaçakçılığı kapsamında 25 şahıs tutuklandı

Bakan Yerlikaya, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Yerlikaya açıklamasına şu ifadeleri kullandı;
Son 60 Günde
KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele kapsamında 1.309 operasyon gerçekleşti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca (KOM):
❌Tütün Mamulleri Kaçakçılığı kapsamında,
1.025 operasyon düzenlendi.
25 şahıs tutuklandı.
❌Alkollü İçki Kaçakçılığı kapsamında,
284 operasyon düzenlendi.
7 şahıs tutuklandı.
Operasyonlarda:
585.029 paket sigara, 88.212 elektronik sigara, 52 Ton 37 kg tütün, 94.076 adet puro, 34.789 şişe içki, 97.025 litre içki, 192.079.000 makaron ile 56.696.807 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum.
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ. MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK❗️