Bakan Yerlikaya'dan “10 Kasım” paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle bir kısa film paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı kısa filmde, Atatürk'ün hayattayken 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğuna dair anlar yer aldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal #Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz����



O'nun hayatındaki diğer 10 Kasım'lar? Neredeydi, ne yapıyordu?#10Kasım pic.twitter.com/2ayoemMqxl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2023