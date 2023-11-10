İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5539
  • EURO
    30,5003
  • ALTIN
    1795.57
  • BIST100
    7804.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Yerlikaya'dan “10 Kasım” paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabında bir kısa film paylaştı.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 10:36 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan “10 Kasım” paylaşımı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle bir kısa film paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı kısa filmde, Atatürk'ün hayattayken 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğuna dair anlar yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.