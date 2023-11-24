İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8838
  • EURO
    31,5352
  • ALTIN
    1853.27
  • BIST100
    7864.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Güncel

Bakan Yerlikaya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit polis Ferhat Arslan'ın kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım'ın mesleğe başladığı ilk gün yaşadığı olayı anlattığı videoyu paylaştı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şehit polis Ferhat Arslan'ın kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım ile geçen yıl İstanbul'da bir araya geldiği anlara ilişkin görüntülere yer vererek, "Kübra öğretmenimiz mesleğinin ilk günü öyle duygu dolu bir olay yaşadı ki, üzerinden yıllar geçse de unutulmaz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında tüm öğretmenlerin gününü de kutlayarak, "Başta, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit düşen, şehit evladı olan, ebediyete irtihal eden, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Kübra Öğretmenimiz ve tüm öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü'nü' tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İLK DERSİNDE ŞEHİT BABASININ ADINI VE SOYADINI TAŞIYAN ÖĞRENCİSİ İLE KARŞILAŞTI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında en büyük hayallerinden birinin öğretmen olmak isteğini dile getiren öğretmen Kübra Nur Yıldırım'ın şu sözleri yer aldı:

"Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği geldi. İlk kazandığım zaman çok mutlu olmuştuk ailecek. Babam benden daha çok sevinmişti hatta. İşte nasıl gidelim, şurada kalalım, bunu yapalım falan diye öyle büyük bir çocuksu heyecana sahip olmuştu o gün de. Babam 10 Mayıs 2016'da şehit olmadan önce biz onunla şöyle bir muhabbet etmiştik ve o muhabbet sırasında bana, 'Seninle ilgili en büyük hayalim öğretmen olarak seni atanmış olarak görmek ve en arka sırada seni ders anlatırken izlemek.' demişti."

Atandığı bir köy okulunda derse girdiğinde ilginç bir olay yaşadığını da aktaran Yıldırım, şunları belirtti:

"İlk girdiğim sınıf ve derse girdiğimde yoklama alarak tanışıyoruz öğrencilerle. Sonra listede Ferhat Arslan ismini gördüm. Şok oldum. Dolayısıyla çok şaşırdım 'Ferhat Arslan burada mı?' dedim. 'Evet' dedi biri, en arkadan gülümseyerek el kaldırdı. 'Buradayım öğretmenim.' dedi. Babam bana vermiş olduğu sözü tuttu. Dolayısıyla bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Çok mucizevi bir olaydı benim için. Unutamadığım anılarından biridir. Orada Ferhat Arslan'ın olması ve 'Burada' demesi. İşte Bakara suresinde bahsedilen ayet aklıma geldi hemen. 'Siz onlara ölü demeyiniz. Onlar ölü değillerdir ama siz bunu anlayamazsınız.'"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, şehit Ferhat Arslan'ın fotoğraflarına da yer verildi.

  • Ferhat Arslan
  • Öğretmen Günü
  • bakan ali yerlikaya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.