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  • CHP'nin otobüs şoförü polisin üzerine aracı sürmüştü! Bakan Yerlikaya: Kamu düzenine yapılmış bir tehdit
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CHP'nin otobüs şoförü polisin üzerine aracı sürmüştü! Bakan Yerlikaya: Kamu düzenine yapılmış bir tehdit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.' ifadesini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de şoför hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 14:30 - Güncelleme:
CHP'nin otobüs şoförü polisin üzerine aracı sürmüştü! Bakan Yerlikaya: Kamu düzenine yapılmış bir tehdit
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüs şoförünün, aracı polisin üzerine sürmesine tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir, onun emrindedir ve her zaman yanındadır."

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EGM'DEN SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsü, "dur" ihtarına uymayıp polisin üzerine süren şoför G.G. hakkında çeşitli suçlardan suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Ankara Valiliğince alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsünün "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."

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