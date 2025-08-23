İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret: Aziz hatıraları asla unutulmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de özel harekat polisi olarak görev yaparken şehit olan Mehmet Ali Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu okuduğunu belirterek 'Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak.' ifadelerini kullandı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:03 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret: Aziz hatıraları asla unutulmayacak
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, Hakkari özel harekat polisi olarak görev yaparken şehit olan Doğan'ın, Denizli'deki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyarak, aileye takdim ettiklerini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da mektupta vurguladığı gibi: 'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.' Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun."

