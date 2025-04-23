Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü." bilgisini paylaştı.

51 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

Silivri açıklarına 24 kilometre uzaklıkta olan depremin başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

"TEYİTSİZ BİLGİLERE LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN"

Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarını rica eden Yerlikaya, teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya, "İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.