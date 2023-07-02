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Bakan Yerlikaya'nın ''Mavi Vatan'' vurgulu mesajı komşuda ses getirdi

Bakan Yerlikaya'nın 'Mavi Vatan' vurgulu Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı Yunanistan'da yankılandı. Yaşadıkları hazımsızlığı haberlerinin diline yansıtan Yunan basını paylaşımı 'cüretkar' olarak nitelendirdi.

2 Temmuz 2023 Pazar 13:00 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'nın ''Mavi Vatan'' vurgulu mesajı komşuda ses getirdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayımladığı mesajında, Mavi Vatan sevdalarının önünde ne setlerin ne de büyük dalgaların durabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet böyle olacak. Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlu olsun.

Denizcilerimizin piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun."

Bakan Yerlikaya'nın "Mavi Vatan" vurgulu mesajı ise Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını Bakan Yerlikaya'nın mesajını manşetlere taşıdı.

Yaşadıkları hazımsızlığı haberlerinin diline yansıtan Yunan basını paylaşımı 'provokatif" ve "cüretkar" olarak nitelendirdi.

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