İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1191
  • EURO
    36,0918
  • ALTIN
    2579.46
  • BIST100
    11139.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı: 18 Temmuz'da ülke genelinde 48 yangına OGM tarafından müdahale edildi
Güncel

Bakan Yumaklı: 18 Temmuz'da ülke genelinde 48 yangına OGM tarafından müdahale edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 Temmuz günü ülke genelinde 34'ü orman 14'ü kırsal alan olmak üzere toplam 49 yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından müdahale edildiğini açıkladı.

DHA19 Temmuz 2024 Cuma 07:49 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: 18 Temmuz'da ülke genelinde 48 yangına OGM tarafından müdahale edildi
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın soyal medya hesabından açıkladığı bilgilere göre, 18 Temmuz günü ülke genelinde 34'ü orman, 14'ü kırsal alan olmak üzere toplam 48 yangın ile mücadele edildiğini bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bu yangınların söndürülmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Gün içerisinde büyüme potansiyeli olan 9 yangına havadan da müdahaleler yapılırken bu yangınlardan Manisa-Turgutlu, Bursa-Orhaneli, Edirne-Keşan, Kütahya-Gediz'de çıkan yangınlar ile önceki gün başlayan İzmir-Bergama yangını olmak üzere 5'i kontrol altına alındı. Balıkesir-Altıeylül, Uşak-Sivaslı ve İzmir-Foça'daki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı dün saat 13.25'te, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer mahallesi mevkisinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktığını ve yangına 10 dakika içinde saat 13:35'de Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Yangın haberinin alınması ile birlikte yangın mahalline hızla; 7 adet söndürme uçağı, 19 adet söndürme helikopteri, 50 adet arazöz, 6 adet iş makinası ve 359 personel sevk edildiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, "Yangının meydana geldiği an itibariyle; hava sıcaklığı 38 derece, rüzgar hızı saatte 53 kilometre, nem ise yüzde 25 olarak ölçülmüştür. Yangın; sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılmış ve Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç, Fatih ve Hürriyet mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. İzmir Valiliğimiz koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte, herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde her türlü tedbir alınmıştır" dedi.

Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirttiği paylaşımında, "Başlangıcından itibaren, aralıksız bir şekilde devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına, havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopterler de dahil olmak üzere havadan ve karadan devam edilmektedir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar, yangın gönüllüleri, STK'lar ve vatandaşlarımızın işbirliği ve destekleriyle enerjisi düşürülen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.