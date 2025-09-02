Bakan Yumaklı: 3 dalga halinde orman yangınlarıyla mücadele ettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu ve Karabük sınırlarındaki orman yangınlarıyla ilgili bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı ilk olarak helikopterle havadan yangını inceledi. Yumaklı daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyündeki Orman Yönetim Aracı'nda görevlilerle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin mevsimsel kaymalara ve öngörülemeyen meteorolojik durumlara neden olduğunu belirterek, 15 Ekim'e kadar yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Yumaklı, Aydın'ın Buharkent ilçesinde başlayıp Denizli'nin Buldan ilçesine sıçrayan yangın ile Aydın Efeler'deki yangın ve Bartın'ın Ulus ilçesindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Şu anda iki yangının devam ettiğini açıklayan Yumaklı, "Bunlardan biri, önceki gün Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu Araç ilçesine sirayet eden yangın, diğeri ise Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Akgeçit köyü sınırlarında çıkan yangın. İki yangın birbirine yaklaşık 5 kilometre mesafede ve halihazırda iki ayrı yangın olarak devam ediyor. Bu bölge, yoğun ve sık ormanların olduğu bir bölge. Bu tür ormanlarda sadece hava müdahalesi değil, aynı zamanda kara müdahalesini de yoğun bir şekilde eşgüdüm içerisinde yapmak gerekiyor. Ancak zorluklarımız var. Ancak coğrafya kimi zaman ulaşımı çok zorlayıcı nitelikte, kayalıklardan ve kanyonlardan oluşan bölgeler oluşturuyor. Bu anlamda hem Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımız, hem de onlara yoğun bir şekilde destek veren Valiliklerimiz koordinasyonundaki, AFAD ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum. Şu anda hem karadan hem havadan çok ciddi bir müdahale sürüyor. İnşallah akşam saatlerine doğru bu iki yangın için de güzel haberler vermeyi umuyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 492'si orman, 3 bin 340'ı kırsal alanda olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettiklerini de ifade ederek, "Hakikaten rakamın yüksekliği, verilen mücadelenin boyutlarını ve büyüklüğünü ifade etmeye yeter. Bu yıl yaz aylarının başlarında olmak üzere üç dalga hâlinde yangınlar yaşadık. Birincisi ilk dalga haziranın sonu temmuzun başıydı. İkinci dalga, temmuz ayının sonuydu. Üçüncü dalga da maalesef ağustos ayının sonuna denk geldi. Elbette sadece bizim ekranlarımıza yansıyan ya da kamuoyunun gündemine düşen büyük yangınlardan bahsediyoruz. Ancak dediğim gibi, toplam 5 bin 832 yangına müdahil olundu. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı bir kez daha anmak ve ifade etmek istiyorum. Artık sadece Ege, Marmara, Akdeniz ya da bunlara yakın bölgeler değil, Batı Karadeniz de en az diğer yerler kadar orman yangınları açısından riskli bir duruma gelmiş durumda. Biz elbette bununla ilgili bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Kaldı ki hızlı müdahale bu yangınların çok ciddi boyutlara ulaşmasını engelliyor. Her zaman söylediğimiz gibi, bizlerin hazır olması, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla müdahaleye hazır olabilmesi tek başına yeterli değil. Burada ben yine aziz vatandaşlarımızın ferasetine, sağduyusuna ve hassasiyetlerine güveniyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki dönemde, bu yangın konusunun mümkün olduğu kadar hassasiyetlerimizi üst düzeye çıkararak engellenmesi yolunda. Hep beraber omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bireysel farkındalığın, toplumsal bir bilincine dönüşmesinin öneminden bahsediyorum. Diğer bir konu da, zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmaksızın tekrar yeşillendirileceğiyle ilgili kararlılığımızdır. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ekosistemin korunması için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim yılında orman sevgisini müfredata eklediğini hatırlatarak, "İnşallah gelecek nesillere daha güçlü, daha yeşil, daha kuvvetli, daha dayanıklı ormanlar bırakmanın temelleri de burada atılmış olacak. Bu genç zihinlere, genç dimağlara yeşil vatan sevgisini, eğitime başladıkları ilk günden vermiş olacağız. Ben, Karabük, Kastamonu, Bartın, Aydın ve Denizli başta olmak üzere, son günlerde yangınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.