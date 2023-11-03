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Bakan Yumaklı açıkladı: 115 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı açıkladı: 115 kişi alınacak
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Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sürekli işçi alımına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURULAR 6-10 KASIM'DA

Bakanlıktan yapılan açıklamada da işçi alımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarında İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartların, 6 Kasım'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacağı bildirildi.

Başvuruların da İŞKUR'un internet sitesinden 6-10 Kasım'da alınacağı bilgisi verilen açıklamada, sürekli işçilerin dağılımı şöyle sıralandı:

"22 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 19'ar makine teknisyeni ve metal teknolojisi teknisyeni, 18 elektrik teknisyeni, 14 makine bakım onarım teknisyeni, 4'er montaj-kaynak, torna freze ve CNC işçisi, 3'er endüstriyel otomasyon teknisyeni, döküm teknisyeni, atölye işçisi, 2'şer kalite kontrol işçisi ve vinç operatörü, birer talaşlı imalat teknikeri, talaşlı imalat teknisyeni olmak üzere toplam 115."

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