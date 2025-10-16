Bakan Yumaklı: Afrika ülkeleriyle tarımsal işbirliklerimizi derinleştiriyoruz

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Yumaklı, forum kapsamında düzenlenen "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü olduğunu anımsatarak, bu alana katkı sunan emekçilerin ve paydaşların Dünya Gıda Günü'nü kutladığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in bu yıl Gıda Günü temasının "Daha İyi Bir Gıda, Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele" olarak belirlediğini aktaran Yumaklı, mevcut fotoğrafın bu temanın ne kadar da haklı olduğunu anlatır durumda olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, bugün 673 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığını, 2,6 milyar insanın da yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmakta büyük güçlük çektiğini anlatarak bu rakamların birer istatistik olmadığını, hepsinin ardında birer insan hayatı olduğunun altını çizdi.

- "GIDA GÜVENCESİ YALNIZCA BİR ÜLKENİN DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIĞIN SORUNU, SORUMLULUĞU"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda güvencesinin yalnızca bir ülkenin değil, bütün insanlığın sorunu, sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yumaklı, "İklim değişikliğinden, savaşlardan, ekonomik dalgalanmalardan ve salgınlardan bahsediyoruz ki, bu sorunların daha da derinleşmesi için maalesef ki bunlar da önemli birer başlık. Diğer taraftan yetişkin obezite oranının yüzde 15,8'e çıkması gibi gıda kaybı ve israfının, bütün dünya için söylüyorum, 2,3 milyar tona yükselmesi gibi farklı zıt durumları da maalesef yaşıyoruz. Bu nedenle gıda güvencesini sağlamak artık sadece üretimi artırmakla değil, aynı zamanda gıda israfını azaltma, adil dağılım, erişilebilirlik, sürdürebilirlik ve dirençli sistemler inşa etme meselesidir." diye konuştu.

Öte yandan gıda güvencesinin yalnızca üretimle ilgili olmadığını, adalet ve vicdanla mümkün olabileceğini kaydeden Yumaklı, Gazze'de yaşanan, insan eliyle oluşturulmuş açlık krizinin herkes için vicdani bir sınav olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Türkiye bu süreçte her platformda, her türlü hukuki yollarla ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla tüm dünyaya net bir mesaj verdi. O mesaj şu idi; 'Gıdaya ulaşmak gıdaya erişmek bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır.' Bunun bilinciyle Türkiye olarak, Gazze'ye yardımlarımızı bu süreç içerisinde ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Dünyanın neresinde açlıkla ilgili sınanan bir insan varsa Türkiye hemen orada olmaya gayret etmiştir. Biz inanıyoruz ki gıdayı korumak insanlığı korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "AFRİKA ÜLKELERİYLE ADİL VE EŞİT ORTAKLIK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE TARIMSAL İŞBİRLİKLERİMİZİ DERİNLEŞTİRİYORUZ"

İbrahim Yumaklı, Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle adil ve eşit ortaklık ilkesi çerçevesinde tarımsal işbirliklerinin derinleştirildiğini söyledi.

Yumaklı, "Son yıllarda Somali, Senegal, Nijer, Sudan ve Fas gibi ülkelerde kırsal kalkınma, sulama altyapıları, tohum destekleri ve çiftçi eğitimleri alanında somut projeler yürüttük. TİKA'mız aracılığıyla tarım makinelerinin temini, seracılık uygulamaları ve gıda güvenliği eğitimleri gerçekleştirdik. Bu işbirliğinin sürdürülebilmesi, lojistik altyapı, yatırım ve finansal mekanizmalarının güçlendirilmesi ve Afrika pazarına özel çözümler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bunlar üzerinde de yine çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığı ile Dünya Gıda Programı işbirliğiyle tesis edilecek insani yardım ve stratejik stok merkezine dikkati çeken Yumaklı, bu merkezin sadece Türkiye'nin değil, Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerin acil ihtiyaçlarına hızla cevap verebilecek bir kapasiteye sahip olacağını belirtti.

Yumaklı, 2025 Nisan'da düzenlenen "Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Yoluyla Kıt Su Kaynakları Altında Tarımsal Verimliliğin Arttırılması" başlıklı toplantıyı anımsatarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu toplantıyla su kaynaklarının etkin yönetimi, iklim değişikliğine uyum ve tarımsal üretimde dayanıklılığın arttırılması alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımına önemli bir zemin hazırlanmış oldu. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde Afrika ülkeleriyle yürüttüğümüz ortak projeleri sürdürmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözünü burada özellikle belirtmek istiyorum, 'Aramızda çizilen yapay sınırları kabul etmeyerek Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, işbirliği yapılmadık ülke bırakmama' hedefine sıkı sıkı bağlıyız. Bugün burada yapılan tartışmalar yalnızca fikir alışverişi değil, aynı zamanda somut başlangıçlarında bir başlangıç noktası olmalı. Sizleri bu sorumluluğu hep birlikte üstlenmeye, bugünün çağrısına kulak vermeye, aksiyon almaya, her zamankinden daha çok empatiyle beraber çalışmaya davet ediyorum."