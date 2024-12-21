Bakan Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Koray Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erdoğan'ı tebrik eden Yumaklı, kendisine yeni dönemde başarılar diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da ziyaret için Yumaklı'ya teşekkür ederek, Çankırı için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kongre süreci hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi veren Erdoğan ise yeni dönemde de Çankırı için çalışarak AK Parti davasını daha yukarılara çıkaracaklarını dile getirerek, ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda AK Parti İl Başkanlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Kastamonu'da düzenlenecek il kongresine katılmak üzere Çankırı'dan ayrıldı.

