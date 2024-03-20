Bakan Yumaklı: Bizler sizlere efendi değil hizmetkar olmaya geldik

Bakan Yumaklı, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki ile birlikte Altındağ'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere günün her anını değerlendirmek için Türkiye'yi karış karış gezdiklerini dile getiren Yumaklı, "Görevi devraldığımız andan itibaren yaklaşık 60 şehre gittim. 'Bir olmaya diri olmaya' hep beraber Türkiye olmaya kararlıyız." dedi.

28 Mayıs seçimleri dahil olmak üzere Türkiye'ye farklı formatların dayatıldığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ne istediklerini bugün daha iyi anlayabildiğimiz o siyaset tarzının, milletle, milletin derdiyle, milletin talepleriyle, çocuklarımızın geleceğiyle zerre kadar ilgisi olmadığını gördük. Çünkü, bir eliyle ucundan tutarak belediyecilik yapıp diğeriyle 'acaba ben cumhurbaşkanı mı olayım, cumhurbaşkanı yardımcısı mı olayım' denilen süreçleri geçirdik. Bu da şunu gösteriyordu ki, aslında sizler zerre kadar umurlarında değildiniz. Sadece birer atlama taşıydınız. Peki bizim anlayışımız neydi? Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği ve bizlerin de şiarı olan husus; Bizler sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bunun için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs akşamı yaptığı balkon konuşmasını anımsatan Yumaklı, 31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine değindi. Yumaklı, "Sizler için günde 5 saat bile uyumayan Cumhurbaşkanının yol arkadaşıyım. Biz, Türkiye 100. yılını inşa ederken, gençlerimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin inşası için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmıştır. Bütün gayemiz bütün derdimiz vatandaşlarımızın, milletimizin daha iyi daha güzele ulaşması." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkanı Adayı Tiryaki'ye destek veren Yumaklı, kendisiyle beraber çalıştıkları süre içerisinde Tiryaki'nin Altındağ'ı ağzından hiçbir zaman için düşürmediğini söyledi.



Yumaklı, Tiryaki ile yaşadığı bir anıyı da anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir misafirimiz geldiğinde şöyle bir şey söylemişti; 'Görevler gelip geçicidir. Ancak görev yaptığınız süre içerisinde acaba iz mi bırakıyorsunuz yoksa is mi bırakıyorsunuz. Bu önemlidir demişti. Veysel Bey'in Altındağ'da iz bıraktığı kesin. Daha yapacak çok daha işleri var. Kendisine başarılar diliyorum."