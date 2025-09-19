İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

Bakan Yumaklı: Çine ve Milas'taki yangınların enerjisi düşürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Köyceğiz ve Antalya/Alanya'daki orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi.

AA19 Eylül 2025 Cuma 16:06 - Güncelleme:
Yumaklı, NSosyal'deki paylaşımında, ülkede devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla/Köyceğiz'de devam eden orman yangınında, rüzgar hızının zaman zaman saatte 71 kilometreye kadar ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, "10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı ve 506 personelle cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor. Antalya/Alanya yangınına ise saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı ve 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı dün gece saatlerinde başlayan, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınlara da değinerek, "Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü. En zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden, Yeşil Vatan'ımızı savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

