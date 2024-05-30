Bakan Yumaklı: Dünya Bankası 400 milyon dolar kredi sağlayacak

Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'nde "İklime Dirençli Ormancılık Projesi"nin (İDOP) açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, Dünya Bankası ile Türkiye arasındaki iklim değişikliğinin olumsuz taraflarına karşı kurulan güçlü iş birliği vurgulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda olması nedeniyle iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu söyledi. Türkiye'nin güneyinde orman yangınları, kuzeyinde sel felaketleri, iç bölgelerde ise kuraklıkla mücadele edildiğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, toprağı, suyu, ormanları ve biyoçeşitliliği korumayı ön plana alan politikaları hayata geçirmek için çalıştıklarını aktardı.

"7 MİLYAR TOHUM VE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU"

Türkiye'de son 22 yılda ormancılık alanında yapılan yatırımlardan bahseden Yumaklı, "Ormanlarımızı geliştirmek için reel rakamlarla 179 milyar lira yatırım yapıldı. Bu zaman zarfında 7 milyar tohum ve fidan toprakla buluşturuldu. Ülke yüzölçümümüzün yüzde 30'u ormanlarla kaplı" ifadesini kullandı.

FAO verilerini de paylaşan Yumaklı, "FAO verilerine göre ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada. Yine 5 yılda bir yayınlanan FAO verilerine göre orman alanı bakımından ülkemiz 2015 yılında 46. sırada iken, 2020 yılında 27. sıraya çıkmış durumda" diye konuştu.

ORMAN KÖYLÜLERİNİN SON 22 YILDA 280 BİN PROJESİ DESTEKLENDİ

Orman köylerini işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman köylerimizin kalkınması için ORKÖY kredilerinin son derece önemi var. Bu kapsamda son 22 yılda orman köylülerimize 29,3 milyar lira hibe ve kredi vererek, yaklaşık 280 bin projeyi destekledik. '5.000 Köye 5.000 Gelir Getirici Orman Projesi'yle orman köylülerimizin gelirlerini artırmak adına ceviz, badem gibi fidanlar dikiyoruz."

Yumaklı, ormanlık alanlarda arıcılığın gelişmesi için de bugüne kadar 796 bal ormanı tesisinin inşa edildiğini kaydetti.

"25 BİN ALEV SAVAŞÇIMIZ İLE MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Yangın esnasında alevler ile mücadelenin nasıl yapıldığını anlatan Bakan Yumaklı, "Bu yıl ormanlarımızı yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücümüzün gücüne güç attık. 105 helikopter ve 26 uçak, rezerv güçlerle birlikte 14 İHA, 5 bin kara aracı, 25 bin alev savaşçımız ve 122 bin gönüllümüz ile zorlu mücadeleye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'de ormanların Anayasa ile korunduğu ve ormanların yandığı bölgede fidan dikimi ve ağaçlandırmanın bir an önce başlatıldığını söyledi.

"BAKANLIĞIMIZ İLE DÜNYA BANKASI ARASINDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELERİN TOPLAM DEĞERİ 1,5 MİLYAR DOLARDIR"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dünya Bankasının iklim değişikliğinin olumsuz taraflarını aşmak için çeşitli iş birlikleri geliştirdiğine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar etkin bir sulama sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla Sulama Modernizasyonu Projesi. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle gelir kaybına uğrayan kırılgan kesimlere alternatif gelir kaynakları oluşturmayı amaçlayan Entegre Havza Yönetimi Projesi. İklim değişikliğine uyum sağlamalarını desteklemeyi amaçlayan TUCSAP Projesi. Su kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve atık su kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla için Su Döngüselliği Projesi'ni hayata geçirdik. Bakanlığımız ile Dünya Bankası arasında yürüttüğümüz projelerin toplam değeri 1,5 milyar dolardır."

"850 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE PROJE PORTFÖYÜMÜZÜ HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bakan Yumaklı, "Taşkın ve kuraklık gibi iklim değişikliğinin diğer etkilerini ve deprem bölgesinde tarım sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin 850 milyon dolar değerinde proje portföyümüzü hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

DÜNYA BANKASI "İKLİME DİRENÇLİ ORMANCILIK PROJESİ" İÇİN 400 MİLYON DOLAR KREDİ SAĞLAYACAK

Dünya Bankası ile yapılan bir diğer iş birliğini de aktaran Bakan Yumaklı, "Dünya Bankasının 400 milyon dolar kredi sağlayacağı ve 5 yıl sürecek İklime Dirençli Ormancılık Projesi'nin başlangıcını yapmış olacağız. Projenin Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Adana, Osmaniye gibi illerimizi de kapsamasının deprem bölgesinin yeniden kalkınmasına önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İklime Dirençli Ormancılık Projesi'nin açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Dünya Bankası Kalkınma Programı Lideri Laurent Debroux ve misafirler katılım sağladı.