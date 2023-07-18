İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9059
  • EURO
    30,2223
  • ALTIN
    1709.88
  • BIST100
    6365
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale yangını kontrol altına alındı
Güncel

Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangınını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Konu hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

AA18 Temmuz 2023 Salı 20:24 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale yangını kontrol altına alındı
ABONE OL

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılan yangının çıktığı bölgede zaman zaman hızını arttıran rüzgar da etkisini sürdürüyor.

Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.

8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.