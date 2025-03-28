Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada

Bakan Yumaklı, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca parti binası önündeki sokakta düzenlenen "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, değerlere, birlik ve beraberliğe sahip çıkarak geleceğe daha güzel köprüler kuracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bir tuğla koymanın derdinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" olarak taçlandıracaklarını ifade etti.

Yumaklı, AK Parti'nin 22 yıl boyunca vatandaşına hizmet etme aşkı ve şevki ile eser siyasetiyle farkını her zaman ortaya koyduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, milletin güçlü desteğini her zaman yanında hissettiğini ve kararlılıkla geleceği inşa etmek üzere yollara revan olduğunu belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız. Kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği, hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz. Hem kendi ihtiyacımız için hem de ihracatla ülkemize, ekonomimize katkı için kullanıyoruz. Elbette bir tarım şehri olan Kırşehir'de bunun en büyük mimarlarından bir tanesi."

Bakan Yumaklı, Kırşehir'e kırsal kalkınma için ilk etapta 80 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını vurguladı.

Devlet Su İşlerinin Kırşehir için 2,2 milyar lira bütçeli 28 işinin şu anda programa girdiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunun da yaklaşık 1 milyar liraya yakın ödeneği ayrıldı, yani hızlıca başlayacağız ve inşallah hepimizin özlemini duyduğu, belki de sözlerimizin başlangıcı olan suyu Kırşehir'in sorunu olmaktan çıkarmak için gayret edeceğiz. Kaman Yukarı Çiftlik Göleti Sulamasının ikinci kısmını inşallah bu yıl bitireceğiz. Kırşehir Kaman içme suyu isale hattını programa aldık, bunu da belirtmek istiyorum. Karova Barajı İletim Hattı yenilemesini programa aldık. Organize Sanayi Bölgesinin genişleme konusu Kırşehir'in istihdamı için önemliydi. Bu da bütün işlemleri bitmiş bakanlığımıza gelmişti. Bugün de bunun onayını verdiğimizi paylaşmak istiyorum. Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili talebi de bugün itibarıyla onaylamış olduk, Kırşehir'imize hayırlı olsun inşallah."