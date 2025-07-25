Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Yalan bilgiler ve iftiralar ortaya saçılıyor. Biz bunlara cevap vermeyeceğiz. Sadece doğruyu anlatacağız.

37'si ormanlık alanda toplam 73 yangına müdahale edildi.

Eskişehir yangını tamamen kontrol altında. Karabük'te iki yangına müdahale sürüyor.

Alanın geniş olması hasebiyle ve coğrafyanın engebeli, kanyonlarla, dik kayalıklarla dolu olması sebebiyle bizi biraz uğraştıracak gibi ama arkadaşlarımız sahada konumlanmalarını gerçekleştirdiler, müdahele ediyorlar, zaman zaman burada da kararsız rüzgarların işimizi güçleştirmesi söz konusu ama inşallah üstesinden geleceğiz

Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler, hali hazırda biz geçen seneki ve daha önceki yangınlar gibi bir düşmanlar değil daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız