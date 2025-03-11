Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakım çalışmalarını inceledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Yumaklı, orman yangınlarına hazır olmak için her başlıkta çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

Bunlardan birinin de uçak ve helikopterlerin bakım süreçlerinin tamamlanması olduğunu bildiren Yumaklı, "Çok yakın süreçte planlandığı şekilde bakım çalışmaları tamamlanacak ve bütün hava araçlarımız uçuşa hazır hale gelmiş olacak. İnşallah orman yangınları açısından 2025 yılını çok başarılı şekilde geçirmiş oluruz." dedi.

Yumaklı, geçen yılın, dünya tarihinin kayda geçirdiği en sıcak yıl olduğunu, bu durumun, orman yangınları açısından en üst düzeyde alarmda olmalarını gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan rapora göre, orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 15, 2050 yılına kadar yüzde 30 artacağına işaret etti.

- "YERLİ VE MİLLİ HAVA ARAÇLARININ ENVANTERİMİZE KATILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin orman varlığının yüzde 64'ünün, birinci ve ikinci derecede yangına hassas bölgelerde yer aldığına dikkati çeken Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da ne kadar alarm durumunda olmamız gerektiğini bize anlatıyor. Orman yangınlarının yüzde 90'a yakın kısmı maalesef insan unsuru kaynaklı. Yangın çıkmadan önce bunu engelleyici faaliyetlerin önemine her zaman için vurgu yaptık ve bu çalışmaları yılın başından itibaren sürdürmeye başladık. Orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı olabilirsiniz, gerekli bilgi, belge, makine, ekipman ihtiyaçlarınızın tamamı karşılanmış olabilir ama en doğrusu orman yangınlarının çıkmamasının sağlanması."

Yumaklı, bu amaçla, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara, avcılara, arıcılara, öğrencilere ve askeri personele orman yangınlarıyla mücadele konusunda önleyici unsurları anlatmaya devam ettiklerini bildirerek, nisan sonuna kadar orman içinde ya da ormana komşu olan 24 bin 585 köyde bu faaliyetleri tamamlayacaklarını söyledi.

Yangınlara 10 dakika içerisinde müdahale etmenin en önemli hedefleri olduğuna işaret eden Yumaklı, "Dolayısıyla, almış olduğumuz ilk bilgiye istinaden ilk müdahale araçlarını hemen sevk ederek 10 dakika içerisinde orman yangınına müdahale etme işlemimize devam edeceğiz. 1600 noktada bu araçlarımızı konumlandırmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yangınların çıkmamasını sağlamayı başarı olarak gördüklerini anlatarak, şunları ifade etti:

"Her ne kadar tedbir alırsak alalım, coğrafyamızın getirdiği şartlar itibarıyla bunlarla karşılaşmış olabiliriz. Ancak bu kapsamda 2002 yılından bugüne kadar altyapımızı geliştirmek üzere çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Su atma kapasitesi kıyaslama açısından önemli bir veri, şu anda 27 uçak ve 105 helikopterden oluşan hava gücümüzle bunu 6 kat artırmış ve 438 tona çıkarmış durumdayız. TUSAŞ'ın üretmiş olduğu üç T-70 Skorsky var, bunların da gücümüze güç kattığını söylemek istiyorum. Yerli ve milli hava araçlarının envanterimize katılmasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. TUSAŞ'la yapmış olduğumuz anlaşma gereğince 5 ton su atar şekilde 8 ağır sınıf yangın helikopterini de 2028 yılından itibaren envanterimize katmış olacağız. Yine aynı şekilde Otağ aracımız var. Dünyada sadece 5 ülkede bu uçağın olduğunu belirtmek istiyorum."

- "VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİ SON DERECE KIYMETLİ"

Arazözlerin de kara unsurlarının en önemli ekipmanlarından olduğuna işaret eden Yumaklı, "Bu da 3 kat artışta 1766'ya yükselmiş, iş makineleri 831'e çıkmış durumda, 2 bin 742 yangına ilk müdahale aracımız var. 14 insansız hava aracımız var. Özellikle Bayraktar TB2, yangınla mücadelede bütün Türkiye'yi gözlemleme anlamında gözümüz kulağımız." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye'nin, orman varlığına göre yanan alanlar kıyaslandığında Akdeniz havzasındaki ülkelerden iyi durumda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle de orman yangınlarının çok daha fazla olduğu ABD ve Kanada gibi ülkelerden de yine bu göstergeyle daha iyiyiz. Bu başarımızı yukarılara taşımak isteriz. Dolayısıyla personel ihtiyacımızla birlikte bir planlama yapıldı, 8 bin 500 arkadaşımızı da bu ekibin içerisine bu yıl dahil etmiş olacağız. Son olarak çok kıymetli vatandaşlarımıza sizler aracılığıyla bir duyuruda bulunmak istiyorum. Hava sıcaklıkları önceki dönemlere nazaran çok daha hızlı şekilde arttı, adeta yangın çıkması için bir sebep aranır durumda. Sizlerin desteği, hassasiyeti ve bizlere yardımı, bizim için son derece kıymetli."