Yumaklı, sosyal medya hesabından, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı.



Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

Hatay Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangına, ekiplerin 16.30'da ilk müdahaleyi yaptığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."