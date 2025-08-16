Bakan Yumaklı: Kocaeli'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli ve Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

Kocaeli / Karamürsel'de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.