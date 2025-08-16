İSTANBUL 29°C / 22°C
Bakan Yumaklı: Kocaeli'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Kocaeli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını Çanakkale'de ise alevlerle mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 20:05
Bakan Yumaklı: Kocaeli'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli ve Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

Kocaeli / Karamürsel'de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.

